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SOLARO – “Lotteremo con voi”. Con queste parole la sindaca Nilde Moretti rimarcato la sua posizione questa mattina, martedì 12 maggio, davanti ai cancelli dello stabilimento Electrolux durante lo sciopero e il presidio organizzato dai lavoratori dopo l’annuncio del piano di ristrutturazione della multinazionale. Insieme ai dipendenti, preoccupati per il futuro del sito produttivo, erano presenti anche esponenti della giunta comunale e della maggioranza.

I lavoratori si sono ritrovati dalle 8,30 per far sentire la propria voce e manifestare la preoccupazione per il futuro dello stabilimento solarese, considerato uno dei poli produttivi più importanti del territorio lombardo.

Nel suo intervento, la sindaca ha sottolineato il valore strategico del sito: “Questo è il sito produttivo più importante di Solaro ma anche del territorio, importante per tutta la Lombardia”.

Moretti ha ricordato anche il dialogo costante mantenuto in questi anni con i lavoratori e i sacrifici affrontati durante le trattative: “Ai lavoratori è stato chiesto tanto e i lavoratori hanno sempre risposto sì”.

Dura la presa di posizione contro il piano annunciato dall’azienda: “Non è accettabile perché non è una politica quella dei tagli e quella della localizzazione”. La sindaca ha quindi chiesto un intervento immediato del Governo centrale, spiegando che il Comune ha già attivato contatti a livello regionale e parlamentare per cercare sostegno istituzionale alla vertenza.

Nel discorso è emersa anche l’amarezza per una situazione arrivata dopo investimenti recenti nello stabilimento: “Pensavamo ingenuamente che laddove venissero fatti degli investimenti un po’ eravamo al sicuro, ma vedete, basta poco e si spazza via tutto”.

La conclusione è stata un appello alla difesa della produzione italiana: “Basta delocalizzazione, qui bisogna fare una politica del lavoro che difenda gli italiani e i prodotti italiani”.

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Electrolux, bandiere, volti preoccupati e tante tante domande: il primo sciopero a Solaro

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