PRAGA – Prosegue il cammino dell’Italia del softball all’Europeo in corso a Praga, nella Repubblica Ceca. Oggi le azzurre hanno battuto nettamente la Gran Bretagna 8-1, risultato che consente di ipotecare l’accesso alla finalissima della manifestazione. Oggi pomeriggio Italia-Francia, sempre all’Eagles field.

Sugli spalti a sostenere la squadra c’era anche Massimo Rotondo, presidente dell’Inox Team Saronno, arrivato a Praga per tifare la figlia Alessandra – in campo come titolare – e l’intera Nazionale. “Si sono viste partite bellissime, uno spettacolo meraviglioso per il nostro sport”, ha commentato, sottolineando il livello e quanto offerto dal torneo.

(foto e video: Massimo Rotondo della Inox Team Saronno a Praga)

12092025