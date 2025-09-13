news

PRAGA – “Bellisima partita, combattuta ed emozionante, ma noi ci sentiamo solo all’inizio di un percorso che è appena iniziato”. Così Melany Sheldon di Italia softball, e della Rheavendors Caronno, dopo la vittoria nella finalissima dell’Europeo questa sera, contro i Paesi bassi.

Questa sera l’Italia si è aggiudicata l’Europeo di softball vincendo 4-3 all’extra inning contro i Paesi bassi la finalissima, che si è giocata all’Eagles field di Praga nella Repubblica Ceca, dove nel corso dell’ultima settimana si è tenuta l’intera manifestazione continentale. Terzo posto per la Gran Bretagna che nel poimeriggio ha battuto 4-2 la Spagna.

(foto e video: Melany Sheldon, giocatrice di Italia softball e della Rheavendors Caronno)

