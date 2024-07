news

SARONNO – Si è tenuta sabato 28 luglia la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera con cui la Cooperativa La Nuova Cantoni ha voluto sottolineare il raggiungimento del tetto dell’immobile che sta costruendo da circa un anno sull’area ex Cantoni in via Marzorati.

Qui il video, realizzato da Stefano Bergamaschi, con l’intervento del presidente della Cooperativa e del Consorzio Abitare Bruno Rampoldi presente con la progettista dell’edificio architetto Laura Gianetti, il titolare dell’impresa Boaglio Costruzioni Saverio Boaglio, i consiglieri e i soci della cooperativa.

