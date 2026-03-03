news

SARONNO – Un edificio del 1930 con il tetto rifatto ma interni segnati dal tempo: è questa l’immagine emersa dal sopralluogo all’ex scuola Bernardino Luini, acquistata da Ferrovienord per 1,3 milioni di euro. A fare il punto è stato il proprietario dell’area ex Isotta Fraschini, Beppe Gorla, alla presenza della stampa, dei referenti della fondazione Daimon e dei responsabili di Ferrovienord.

“Come avete visto appare molto bella da fuori, con un tetto completamente nuovo, ma da dentro si vede la precarietà indotta dal tempo” ha spiegato Gorla. “L’edificio, risalente agli anni Trenta, presenta criticità strutturali che richiedono un intervento urgente. È una scuola del 1930 che mostra tutti i pasticci che il tempo le ha arrecato, quindi è urgente provvedere alla messa in sicurezza ben oltre la situazione attuale, che è in qualche modo puntellata in tutti gli ambienti”.

Il progetto prevede il recupero degli spazi secondo le indicazioni della scuola di avviamento professionale Daimon di Saronno, che sta fornendo le specifiche ai progettisti. I temp? “È prevedibile almeno un anno di lavori, da quando però ci sarà la possibilità di metterci mano“. E questo resta un po’ il tasto dolente per una proprietà che vorrebbe avviare i cantieri.

Sul fronte amministrativo, infatti, resta aperto il tema del riconoscimento della pubblica utilità. “Quando uno va sui manuali per capire che cosa vuol dire pubblica utilità, tutti riportano come esempio una scuola” ha ricordato Gorla, sottolineando come la richiesta sia stata più volte respinta in passato. Ora è stata ripresentata alla nuova amministrazione.

Gorla ha quindi chiarito le possibilità: “Due le opzioni: o si va sulla strada principale di adozione, approvazione, firma della convenzione, presentazione del permesso di costruire e poi si parte; oppure, come abbiamo chiesto a questa amministrazione, si parte dall’utilità pubblica, in modo che si possano avviare le prime fasi quanto prima”.

