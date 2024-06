news

FORLI’ – Coppa Italia di softball e divisa da vigile del fuoco per Fabrizia Marrone, giocatrice dell’Inox Team Saronno. Quella di sabato sera nella finalissima di Coppa, alle final four di Forlì contro l’Mkf Bollate, è stata la sua ultima gara con la casacca del Saronno perchè dal mese prossimo passerà a quella dei pompieri, per una nuova avventura di vita e professionale.

“Sono contentissima del successo in Coppa, oltre tutto ottenuto contro una squadra fortissima come Bollate – esordisce la giocatrice, originaria di Chieti ma ormai saronnese d’adozione, a fine gara sul diamante di Forlì – Il softball è lo sport che amo e che mi ha dato tante soddisfazioni”. Ora un nuovo capitolo “con i vigili del fuoco, è una vocazione che sento, per aiutare gli altri”.

