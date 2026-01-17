news

SARONNO – Il crepitio del fuoco, il freddo della sera e musiche e canzoni popolari che hanno accompagnato l’attesa. Così si è chiusa la diciassettesima edizione della Sagra di Sant’Antonio con il tradizionale falò, momento simbolico e molto sentito che ha richiamato numerosi saronnesi nonostante le temperature rigide.

Attorno al grande fuoco si sono ritrovate famiglie, residenti del quartiere e fedeli, coinvolti dall’atmosfera creata dalle note e dai canti della tradizione. Nel falò sono stati bruciati desideri, pensieri e intenzioni per il nuovo anno, affidati alle fiamme come gesto di speranza e rinnovamento, in uno dei riti più intensi e partecipati della festa.

Alla serata erano presenti la sindaca Ilaria Pagani, il vicesindaco Mattia Cattaneo e il consigliere comunale Gianpietro Guaglianone, che hanno voluto condividere con la comunità l’epilogo della manifestazione, sottolineando il valore della tradizione e della partecipazione.

Nel corso della serata non è mancato un ricordo commosso di Paolo Legnani, fondatore del gruppo organizzatore e da sempre anima dell’evento, scomparso nell’ultimo anno. Un momento sentito, accolto da un lungo applauso del pubblico.

Con il falò si è chiusa una settimana di appuntamenti molto partecipati, confermando ancora una volta la Sagra di Sant’Antonio come uno dei momenti più identitari e vissuti della città, capace di unire generazioni diverse attorno alle tradizioni popolari.

