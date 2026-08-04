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SARONNO – Dopo il raduno di ieri al centro sportivo Matteotti, oggi nella struttura di via Sampietro il Fbc Saronno è entrato nel vivo della preparazione in vista del campionato di Eccellenza. I biancocelesti proseguiranno il lavoro nelle prossime settimane con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni ai primi impegni ufficiali della stagione, forti dell’entusiasmo generato dall’ottima annata conclusa con la finale playoff. Tra i presenti anche il nuovo presidente Giorgio Losa, alla sua prima uscita ufficiale davanti alla squadra. Per il giovane imprenditore saronnese non si tratta però di un semplice incarico dirigenziale: il legame con il club è infatti nato molti anni fa, quando vestiva la maglia biancoceleste nel settore giovanile. «È una sensazione bellissima – racconta – Essere qui da presidente della società nella quale sono cresciuto ha un significato particolare. Ho vissuto il Fbc da ragazzo e poterlo fare oggi con un ruolo diverso è motivo di grande orgoglio».

Classe 1994, laureato in Scienze motorie e imprenditore nel settore dei servizi per le tintolavanderie, Losa rappresenta il volto nuovo della società dopo il passaggio di consegne con Giuseppe Giglio. Un cambiamento che si inserisce però in un percorso di continuità.

«Ho trovato un gruppo di lavoro molto preparato. Il direttore generale Marco Proserpio ha costruito uno staff e una squadra che ci permettono di guardare al futuro con fiducia. Ci sono davvero tutte le premesse per vivere una stagione entusiasmante» dice il pres.

L’obiettivo è quello di proseguire il percorso di crescita che ha portato il Fbc Saronno a disputare, nella scorsa stagione, la finale dei playoff di Eccellenza, il miglior risultato degli ultimi vent’anni. «Le aspettative sono inevitabilmente alte, ma credo che questo debba essere uno stimolo. La società ha lavorato molto durante l’estate per mettere a disposizione dello staff tecnico una rosa ancora più competitiva. Adesso, però, sarà il campo a parlare».

Il presidente guarda anche oltre la prima squadra, confermando l’attenzione verso il settore giovanile, da sempre uno dei pilastri del progetto biancoceleste: «Sono cresciuto qui e conosco il valore del vivaio. Il nostro obiettivo è continuare a far crescere il club sotto tutti gli aspetti, investendo sui giovani e rafforzando il senso di appartenenza che ha sempre contraddistinto il Fbc Saronno».

Dopo il primo giorno dedicato soprattutto alla conoscenza del gruppo, la preparazione entra ora nella fase più intensa. Nelle prossime settimane aumenteranno i carichi di lavoro in vista delle amichevoli estive e dei primi appuntamenti ufficiali della nuova stagione, con i biancocelesti chiamati a confermare sul campo le ambizioni di un ambiente che punta a recitare ancora una volta un ruolo da protagonista.

04082026