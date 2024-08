news

CHIAVARI – Tutti soddisfatti per il momento di incontro di questa mattina, lunedì 26 agosto, allo stadio di Chiavari fra i locali della Virtus Entella (serie C) ed il Fbc Saronno (Eccellenza lombarda). Un allenamento insieme e poi una informale partitella, da una parte i liguri con riserve della prima squadra (la sera prima vittoriosa in campionato contro il Milan Futuro) e Primavera. E’ stata una vittoria, per quel che conta, 2-1 dei saronnesi protagonisti sicuramente di una buona prestazione.

“Tutto nasce da un rapporto personale di amicizia tra i dirigenti dei due club, che si è trasformato anche in rapporto… calcistico – ricorda Gaetano Barletta del Fbc Saronno – Siamo contentissimi, abbiamo giocato in una cornice prestigiosa e con una ottima accoglienza. Ed abbiamo anche fatto una bella figura”.

FBC SARONNO Barlocco, Gatti, Pecis Al., Ortolani, Fasoli, Locati, Favilla, Pandini, Cabezas, Sardo, Lanzarotti. Entrati durante la partita Gargarella, Brennici, Mammetti, Pontiggia, Alvitrez, Martini, Pedrocchi.

