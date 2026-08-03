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SARONNO – Una squadra ulteriormente rinforzata, un progetto che guarda oltre la prima squadra e la volontà di migliorare il risultato già storico della scorsa stagione. Oggi pomeriggio al raduno del Fbc Saronno, andato in scena ieri pomeriggio al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, il direttore generale Marco Proserpio ha tracciato la linea del club biancoceleste in vista del campionato di Eccellenza 2026-2027. L’ultima annata si era chiusa con il miglior risultato degli ultimi vent’anni, grazie alla finale playoff conquistata e poi persa contro la Solbiatese. Un punto di partenza, non di arrivo.

«L’obiettivo è fare ancora meglio rispetto alla scorsa stagione – ha spiegato Proserpio – È anche per questo che durante l’estate abbiamo cercato di rafforzare ulteriormente la squadra, inserendo giocatori che possano aumentare la qualità della rosa senza stravolgere un gruppo che ha già dimostrato di essere competitivo».

Per il direttore generale, la continuità rappresenta uno dei punti di forza del progetto tecnico.

«Abbiamo confermato gran parte dell’ossatura della squadra e questo ci permette di ripartire con basi solide. I nuovi arrivi si inseriscono in un gruppo che ha già dimostrato grande compattezza e spirito di appartenenza».

Ma il lavoro della società non si è limitato al mercato.

«In questi mesi abbiamo cercato di crescere anche fuori dal campo. Stiamo investendo per migliorare sempre di più le strutture e l’organizzazione, sia a disposizione della prima squadra sia del settore giovanile. Crediamo che un club debba svilupparsi sotto ogni punto di vista e non soltanto attraverso i risultati della domenica».

Proserpio guarda quindi con fiducia alla nuova stagione, senza nascondere le ambizioni del club ma mantenendo i piedi per terra.

«Sappiamo che il campionato di Eccellenza sarà ancora una volta molto competitivo e che nessuno regalerà nulla. Dovremo dimostrare sul campo di meritare le aspettative che si sono create dopo la scorsa stagione, lavorando con umiltà e determinazione fin dal primo giorno».

Il raduno di ieri ha così dato il via a una nuova avventura che il FBC Saronno affronta con entusiasmo e con l’obiettivo di confermarsi tra le protagoniste del campionato, continuando il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.

Su ilSaronno anche il report dal raduno.

E l’intervista a mister Danilo Tricarico.

03082026