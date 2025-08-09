news

SARONNO – Raduno mercoledì al centro sportivo Matteotti per l’Fbc Saronno, che ha dato ufficialmente il via alla preparazione in vista della nuova stagione di Eccellenza. A fare gli onori di casa è stato il direttore generale Marco Proserpio, che ha fissato con chiarezza il traguardo: “Obiettivo playoff. Abbiamo fatto tutto il possibile per costruire una rosa competitiva, sapendo che questa Eccellenza è praticamente una mezza Serie D. Vogliamo essere protagonisti e riempire lo stadio con buon gioco e buoni risultati”.

Proserpio ha sottolineato come l’inizio della stagione sarà subito ad alta intensità: “Già dalla Coppa Italia ci troveremo di fronte avversarie di livello come Caronnese e Ardor Lazzate, quindi si entrerà subito nel vivo”.

Il direttore generale ha poi elogiato i progressi compiuti dal club sul piano delle strutture. Negli ultimi tre anni il centro sportivo Matteotti è stato oggetto di un’importante opera di riqualificazione, con interventi che proseguono anche in queste settimane: “Quando siamo arrivati gli spazi non erano all’altezza. Ora abbiamo un impianto moderno, che vogliamo rendere sempre più bello e funzionale”.

(foto Andrea Elli: a sinistra il presidente onorario Gaetano Barletta, a destra Marco Proserpio direttore generale del Fbc Saronno)

