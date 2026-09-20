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GALLARATE – «Sono felice della prova dei miei, è un risultato importante nelle dimensioni ma anche nella prestazione. È venuta fuori l’anima di questa squadra». È tutta la soddisfazione di Pietro Altarelli, allenatore della Barona Sporting, nelle parole pronunciate al termine del netto 4-0 inflitto questo pomeriggio al Fbc Saronno nella seconda giornata del campionato di Eccellenza.

Una vittoria pesante per la formazione milanese, arrivata allo stadio “Atleti azzurri d’Italia” di Gallarate, dove il Saronno ha disputato la propria gara casalinga per l’indisponibilità del “Colombo Gianetti”, il cui terreno di gioco è in rifacimento. La Barona ha saputo aspettare il momento giusto per colpire, crescendo con il passare dei minuti e sfruttando con grande efficacia le occasioni costruite.

La partita in breve

Il Saronno era partito bene e al 9′ Mazzola aveva avuto una buona occasione sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi la gara è cambiata. Al 33′ Zadek ha compiuto un ottimo intervento su Schiavoni, ma al 38′ Cirillo ha sbloccato il risultato con una conclusione dalla distanza all’incrocio dei pali. Al 42′ Schiavoni ha firmato il 2-0 con un’altra conclusione da lontano.

Nella ripresa, al 6′, Zilio ha colpito il palo. All’11’ è stato annullato per fuorigioco un gol a Cocuzza, mentre al 15′ Sorrenti ha realizzato il 3-0 con un rasoterra. Al 28′ è stata annullata per fallo una rete di Candido. Il poker della Barona è arrivato al 31′ con Quaranta, al termine di un’azione personale.

Per il Saronno è la seconda sconfitta consecutiva in campionato, ancora per 4-0 dopo quella dell’esordio contro la Caronnese.

Il tabellino

Fbc Saronno-Barona Sporting 0-4

FBC SARONNO: Zadek, Ientile (1′ st Cocuzza), Scaglione, Mazzola, Ruschena, Lazzaro, Malvestio, Schenetti, Candido (37′ st Brambilla), Vassallo (18′ st Serra), Giudici. A disposizione: De Toni, Tarabbia, Rusyn, Favilla, Stucchi, Piroso. All. Tricarico.

BARONA SPORTING: Catena, Zambelli, Di Jenno (22′ st Finelli), Dellavedova, Lopane, Zilio, Nocito (41′ st Gilardi), Schiavoni (37′ st Bottara), Gazzetta, Sorrenti (20′ st Mauri), Cirillo (24′ st Quaranta). A disposizione: Norrito, Pesce, Spagliardi, Mauri, Marrulli. All. Altarelli.

Arbitro: Corna di Bergamo (Campisi di Monza e Maggio di Monza).

Marcatori: pt 38′ Cirillo (B), 42′ Schiavoni (B); st 15′ Sorrenti (B), 31′ Quaranta (B).

20092026