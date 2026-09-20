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GALLARATE – «Non mi è piaciuto niente di quel che ho visto. Quando ci sono prestazioni così mi sento come il primo responsabile». Danilo Tricarico non ha cercato attenuanti dopo il pesante 4-0 subito dal Fbc Saronno contro la Barona Sporting, questo pomeriggio allo stadio “Atleti azzurri d’Italia” di Gallarate, nella seconda giornata del campionato di Eccellenza. Una sconfitta difficile da spiegare anche per il tecnico biancoceleste, soprattutto perché arrivata pochi giorni dopo la convincente vittoria in Coppa Italia sul campo della Caronnese.

«È stata una prestazione inspiegabile e pessima – ha ammesso Tricarico – soprattutto dopo i segnali positivi che avevamo avuto con la vittoria in Coppa Italia di mercoledì scorso a Caronno Pertusella. C’è poco da dire o da aggiungere: ora bisogna trovare la forza per ripartire subito».

Il Saronno ha dunque incassato il secondo 4-0 consecutivo in campionato, dopo quello subito all’esordio nel derby con la Caronnese. Un avvio decisamente lontano dalle aspettative per una squadra costruita con giocatori di grande esperienza e qualità.

La partita

Eppure l’inizio aveva fatto pensare a tutt’altro. Il Saronno era partito bene e al 9′ Mazzola aveva avuto una buona occasione sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi la squadra si è progressivamente spenta e la Barona ha preso campo.

Al 33′ Zadek ha salvato su Schiavoni, ma al 38′ Cirillo ha trovato l’incrocio dei pali dalla distanza per lo 0-1. Al 42′ Schiavoni, ancora con una conclusione da lontano, ha raddoppiato.

Nella ripresa la Barona ha colpito un palo con Zilio al 6′. All’11’ è stato annullato per fuorigioco un gol a Cocuzza, quindi al 15′ Sorrenti ha firmato lo 0-3 con un rasoterra. Al 28′ è stata annullata per fallo una rete di Candido e al 31′ Quaranta, con un’azione personale, ha completato il poker degli ospiti.

Il tabellino

Fbc Saronno-Barona Sporting 0-4 (0-2)

FBC SARONNO: Zadek, Ientile (1′ st Cocuzza), Scaglione, Mazzola, Ruschena, Lazzaro, Malvestio, Schenetti, Candido (37′ st Brambilla), Vassallo (18′ st Serra), Giudici. A disposizione: De Toni, Tarabbia, Rusyn, Favilla, Stucchi, Piroso. All. Tricarico.

BARONA SPORTING: Catena, Zambelli, Di Jenno (22′ st Finelli), Dellavedova, Lopane, Zilio, Nocito (41′ st Gilardi), Schiavoni (37′ st Bottara), Gazzetta, Sorrenti (20′ st Mauri), Cirillo (24′ st Quaranta). A disposizione: Norrito, Pesce, Spagliardi, Mauri, Marrulli. All. Altarelli.

Arbitro: Corna di Bergamo (Campisi di Monza e Maggio di Monza).

Marcatori: pt 38′ Cirillo (B), 42′ Schiavoni (B); st 15′ Sorrenti (B), 31′ Quaranta (B).

Su ilSaronno anche l’intervista al mister ospite, Pietro Altarelli.

E la cronaca play by play del match.

20092026