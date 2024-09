news

CASTELLI CALEPIO – Fbc Saronno corsara domenica pomeriggio sul campo del Valcalepio al debutto nella Coppa Italia d’Eccellenza. Il successo per 2-1 consente ai saronnesi di restare in corsa per il passaggio del turno nella fase a gironi, anzi contro l’Olginatese il 18 settembre basterà anche un pareggio.

Riguardo al match col Valcalepio, Varaldi parla di un match “dai due volti, più equilibrato il primo tempo mentre nel secondo abbiamo giocto meglio, segnato due gol e avremmo anche potuto rendere il vantaggio più ampio, Ma sarebbe stato un po’ troppo visto che anche gli avversari hanno fatto bene”.

Valcalepio-Fbc Saronno 1-2

VALCALEPIO (4-1-3-2): Giovinazzo; Capoferri (15’ st Facchinetti), Scalvini, Fantoni (15’ st Mazzoleni), Rivellini; Moreo (23’ st Suardi); Zanini, Minic (10’ st D’Alessandro), Malzani; Marella (21’ st Flaccadori), Arici. A disposizione Festa, Squassina, Badiane, Maffioletti. All. Rota.

FBC SARONNO (4-3-3) Barlocco; Ortolani, Fasoli, Bello, Brennici; Alvitrez (1’ st Siviero), Pedrocchi, Cabezas (17’ st Favilla); Vaglio (17’ st Gatti), Mammetti (1’ st Locati), Pontiggia (35’ st Sardo). A disposizione Gargarella, Pandini, Martini, Ferrari. All. Varaldi.

Arbitro Soncin di Voghera (Merlini di Milano e Bushmann di Milano).

Marcatori: 7’ st Pontiggia (S), 9’ st Vaglio (S), 37’ st Scalvini (V).

(foto e video: Marco Varaldi, allenatore del Fbc Saronno)

