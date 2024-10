news

LAZZATE – “E’ arrivata la sconfitta, meritata per quanto espresso in campo, sia a livello qualitativo, perchè abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico, e sia a livello di atteggiamento, non per l’impegno ma per la mancanza di attenzione per alcuni dettagli, che fanno la differenza contro un avversario tosto come la Vergiatese, che sicuramente farà un buon campionato”. A parlare dopo la sconfitta interna con la Vergiatese è Ferdinando Fedele, allenatore dell’Ardor Lazzate.

Fedele pensa al futuro: “Per ripartire, bisogna lavorava, lavorare e lavorare”.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Ardor Lazzate-Vergiatese 1-3

ARDOR LAZZATE: De Toni; Guanziroli, Marioli, Zefi (30′ st Spitaleri), Vincenzi (12’ st Rondina); Rapone (5’ st Grandi), Gazo; Fogal (5’ st Benedetti); Giangaspero, Caffi (12’ st Lokumu), Pedrabissi. A disposizione Castelli, Pecchia, Oggioni, Treccozzi, Spitaleri. All. Fedele.

VERGIATESE: Demalija; Iovine, Sandrini, Dellavedova, Okaingni (3’ st Ghilardi); Marin, Del Santo, Midaglia (36’ st Cornelli e dal 48’ st Morello), Sansone (23’ st Colombo); Giuricich, Ballgjini (23’ st Caricati). A disposizione Pancini, Russo, Riccelli, Pedron. All. Rovrena.

Arbitro: Lorenz di Trento (Caccia di Bergamo e Ravelli di Bergamo).

Marcatori: 15’ pt Ballgjini (V) (rig.), 4’ st Giuricich (V), 39’ st Benedetti (A), 41’ st Caricati (V) (rig.).

Note – Spettatori 200 circa. Angoli 6-4 Ardor. Ammoniti Fogal, Sansone, Okaingni, Giangaspero, Rondina, Demalija e l’allenatore Ardor, Fedele. Recupero 1-6.