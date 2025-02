news

SARONNO – Un 1-1 quello nel derby della 4′ giornata di ritorno di Eccellenza fra Fbc Saronno ed Ardor Lazzate che per motivi diversi non soddisfa nessuno: “Per noi – commenta alla fine l’allenatore dell’Ardor Lazzate, Ferdinando Fedele – una occasione pesa, alla luce dei risultati degli altri campi, per farci sotto rispetto alle vetta”.

Su ilSaronno anche l’intevista all’allenatore di casa, Fiorenzo Roncari, e la cronaca play by play del match.

Fbc Saronno-Ardor Lazzate 1-1

FBC SARONNO: (3-4-3) Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli; Brennici (19’ st Cabezas), Favilla, Papasodaro, Alletto; Vaglio (2’ st Schingo e dal 38’ st Ruschena), Locati, Mammetti. A disposizione Tucci, Pandani, Schingo, Ciceri, Sironi, Pedrocchi, Ferrari. All. Roncari.

ARDOR LAZZATE (4-1-3-2): De Toni; Guanziroli, Marioli, Mzoughi, Pecchia (30’ st Spitaleri); Gazo (40’ st Zefi); Rapone (14’ st Settimo), Rondina (43’ st D’Onofrio), Vincenzi (20’ st Benedetti); Giangaspero, Becerri. A disposizione Castelli, Natale, Carugati, Centofanti. All. Fedele.

Arbitro: Virgili di Olbia (Arrigoni di Brescia e Lo Monaco di Como).

Marcatori: 10’ pt Locati (S), 44’ st Becerri (A).

Note – Spettatori 250. Angoli 7-5 Ardor Lazzate. Ammoniti Giangaspero, Mammetti, Marioli, Fasoli, Favilla, Zefi e l’allenatore ospite Fedele. Recupero 1-5.

