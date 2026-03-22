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SARONNO – La consegna dei ceri del voto resta uno dei momenti più significativi della Festa del voto, la tradizione che la città rinnova senza interruzioni dal 1577.

Durante la celebrazione la sindaca, con la fascia tricolore, ha consegnato le 18 cere avvolte nel nastro bianco e celeste, rinnovando per la 499 volta il voto della città. Un gesto simbolico che rappresenta l’impegno della comunità e il legame tra istituzioni e cittadini.

Si tratta della prima volta per la sindaca Ilaria Pagani, eletta a giugno e prima donna alla guida della città, che ha preso parte alla consegna dei ceri nel ruolo istituzionale, rinnovando il voto insieme alla comunità.

Intorno a questo momento si è raccolta l’intera assemblea, con fedeli e autorità presenti nel Santuario in un clima di raccoglimento. La consegna dei ceri è infatti il cuore della celebrazione, segno concreto di una promessa che si tramanda da secoli.

Un rito semplice ma carico di significato, che ogni anno rinnova l’identità e la memoria della comunità saronnese.

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