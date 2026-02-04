news

SARONNO – Nemmeno la pioggia incessante del pomeriggio ha fermato l’entusiasmo. Ombrelli aperti, impermeabili e sorrisi hanno accompagnato il passaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, che ha attraversato la città a partire dalle 14,30, trasformando strade e piazze in un lungo abbraccio collettivo.

Il percorso cittadino, avviato in via Volonterio, è stato seguito senza interruzioni fino a via Roma. Lungo tutto il tragitto si sono schierati cittadini, sportivi, famiglie e appassionati, rimasti al loro posto nonostante la pioggia no stop. In molti hanno scelto di partecipare anche dai terrazzi e dalle finestre, salutando il passaggio della torcia con applausi e bandiere, dando vita a un colpo d’occhio suggestivo e carico di emozione.

Protagoniste anche le scuole. Bambini e ragazzi hanno portato in strada disegni dei cinque cerchi, cartelloni dedicati ai valori olimpici e fiamme olimpiche realizzate in carta e cartoncino. Un lavoro preparato nei giorni precedenti che ha trovato nel pomeriggio del passaggio il suo momento più atteso, tra orgoglio, curiosità e voglia di essere parte di un evento storico per la città.

Prima dell’avvio ufficiale del percorso pomeridiano, la sindaca aveva accolto i tedofori a Villa Gianetti, salutandoli e condividendo con loro l’attesa delle ore precedenti. Alle 14,30 il benvenuto ufficiale alla fiamma in via Volonterio, quindi il passaggio in piazza Libertà, cuore simbolico della città, dove si è concentrata una folla numerosa e partecipe.

In piazza Libertà l’attesa è stata resa ancora più coinvolgente dalla musica. Sotto il gazebo delle autorità, Francesca Visintin ha cantato per accompagnare il pubblico e scandire i minuti che precedevano l’arrivo della fiamma, creando un clima di festa capace di andare oltre il maltempo.

Il passaggio della fiamma tra tedofori in piazza Libertà è stato uno dei momenti più intensi dell’intero pomeriggio. Applausi, telefoni alzati e tanta emozione hanno salutato la torcia prima della ripartenza verso Solaro. Presenti numerose autorità: i sindaci dei comuni di Solaro, Caronno e Ceriano consiglieri comunali e assessori di Saronno, oltre al presidente di Confcommercio Ascom Saronno, a conferma di una partecipazione ampia e condivisa.

Dal punto di vista organizzativo, la macchina ha funzionato nel migliore dei modi. Tutto il programma si è svolto nel pieno rispetto degli orari previsti, senza ritardi lungo il percorso. L’unico episodio da segnalare è stato il malore di una donna di 81 anni alla rotonda di via Roma, subito soccorsa e accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Per il resto, Saronno ha risposto con il calore delle grandi occasioni. Una città bagnata dalla pioggia, ma unita, presente e partecipe, capace di accompagnare la fiamma olimpica con entusiasmo autentico, dimostrando come lo spirito olimpico sappia accendere energie e sorrisi anche sotto un cielo grigio.

