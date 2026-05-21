news

LAINATE – Si è spacciato per un “maresciallo del comando carabinieri di Saronno” per tentare una truffa ai danni di un’anziana di 82 anni, ma è stato bloccato in flagranza dai carabinieri mentre stava uscendo dall’abitazione con gioielli e contanti appena consenati dalla vittima.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì 15 maggio a Lainate. I carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un uomo di 37 anni, italiano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di concorso in truffa aggravata ai danni di una persona anziana.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna aveva ricevuto poco prima una telefonata da un sedicente “maresciallo Ciprianni del comando carabinieri di Saronno”. L’uomo le aveva raccontato che l’identità del marito era stata rubata e utilizzata per compiere una rapina. Con questa scusa l’aveva convinta a recuperare dalla cassetta di sicurezza bancaria gioielli e denaro contante, spiegandole che sarebbero stati sottoposti ad una presunta perizia per verificare il mancato coinvolgimento del marito nel reato.

L’82enne ha però segnalato la situazione ai carabinieri, che sono intervenuti rapidamente organizzando un servizio di osservazione dentro e fuori dall’abitazione. Poco dopo si è presentato il falso collaboratore delle forze dell’ordine, che è riuscito ad entrare in casa e a farsi consegnare i beni.

I militari lo hanno fermato mentre stava cercando di allontanarsi con il bottino. Durante la perquisizione personale sono stati trovati e sequestrati anche una falsa placca con uno stemma simile a quello di un corpo di polizia e un telefono cellulare.

Il 37enne è stato quindi portato alla casa circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09