SARONNO – Pentole, coperchi, mestoli, fischietti e maracas hanno dato vita a un forte rumore in piazza Libertà, oggi domenica 7 settembre alle 12.20, per sostenere la Global Sumud Flottilia, la missione marittima non violenta che sta tentando di portare tonnellate di cibo a Gaza rompendo l’assedio imposto dall’esercito israeliano.

Gli attivisti hanno esposto bandiere della Palestina e ricreato con cartelli la scritta “Global Sumud Flottilia”. A unirsi al presidio, tanti fedeli appena usciti dalla messa nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, le cui campane hanno suonato per iniziativa del prevosto.

Don Giuseppe Marinoni ha rivolto ai presenti un messaggio di speranza e impegno: “Non possiamo pensare solo a noi dimenticandoci degli altri. Le nostre mani possono fare rumore, pregare e aiutare. Vogliamo che da Saronno arrivi un segno concreto per Gaza, sostenendo la parrocchia della Sacra Famiglia guidata da don Romanelli”. Il sacerdote ha ricordato anche l’appuntamento di venerdì 19 settembre, quando cristiani e musulmani si ritroveranno insieme per pregare per la pace, alla moschea cittadina e nella chiesa di Regina Pacis.

Il flashmob, accompagnato dal suono delle campane e dal battito di pentole e coperchi, ha voluto rompere – come hanno spiegato i promotori – “il silenzio criminale sul genocidio in corso”. L’iniziativa ha trasformato piazza Libertà in un luogo di testimonianza collettiva contro la guerra, con l’appello finale a “restare umani e disertare il silenzio”.

