CARONNO PERTUSELLA – Caronnese batte la matricola Lentatese: questo l’esito dell’anticipo del sabato pomeriggio della 7′ giornata di Eccellenza, per la formazione di casa non è stato facile superare le compagine brianzola. E alla fine in sala stampa il tecnico ospite, Simone Fossati, elogia i suoi: “Sono stati bravissimi, ci è mancato solo il risultato contro una squadra costruita per lottare nelle zone alte della graduatoria” i sintesi il suo pensiero.

Caronnese-Lentatese 2-1

CARONNESE (4-3-3): Paloschi; Dilernia, Galletti, Sorrentino, Napoli (44’ pt Battistella); Malvestio, Savino (43’ st Cerreto), Zibert (9’ st Becerri), Cannizzaro (23’ st Paltrinieri); Doumbia (12’ st Corno), Colombo. A disposizione Vergani, Lofoco, Oliviero, Tondi. All. Ferri.

LENTATESE (4-4-2): Menegon; Pignatiello (34’ st Musazzi), Arienti, Dugnani, Carrino; Balduzzi (26’ st Malacarne), Molteni, Siano, Siviero (17’ st Motta); Diaferio, Buzzetti (37’ st Leone). A disposizione Leoni, Cogotzi, Di Mango, Filomeno, Cotugno. All. Fossati.

Arbitro: La Rocca di Milano (Sall di Bergamo e Merlini di Milano).

Marcatori: 9’ pt Savino (Ca), 7’ st Molteni (L), 19’ st Sorrentino (Ca).

