news

SARONNO – Il caldo e il tempo di vacanze non hanno fermato la voglia di recuperare e riparare dei saronnesi. Sabato scorso 6 luglio si è tenuta la nuova edizione del Repair cafè ospitato ancora una volta da Il Tassello di via Don Monza 13A.

“Sono arrivate una decina di persone – riassume Roberto Barin portavoce dell’iniziativa in città – hanno portato: biciclette, trapano, ferro da stiro, lampada da terra, frusta elettrica, riparati, poi anche altri oggetti purtroppo non riparabili”. C’è anche stato un’ulteriore sorpresa. “Anche in questa giornata si è affacciato un nuovo candidato volontario, che inizierà attivamente già al prossimo appuntamento, il 5 ottobre (sempre il primo sabato del mese, sempre presso Il Tassello)”.

“Che dire – conclude Barin – arriviamo alla pausa estiva con una grande soddisfazione per tutti dai riparatori ai volontari esperti”.

