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SARONNO – È il passaggio che ha chiuso il confronto in consiglio comunale sul caso di Luca Amadio e della sua adesione a Futuro Nazionale. Nell’ultimo intervento il presidente del Consiglio comunale Francesco Licata ha preso in mano il regolamento, mostrandolo all’aula, per ribadire che il suo compito è applicarne le norme senza interpretazioni politiche.

“Mi attengo a quello che c’è scritto qua dentro. Che mi piaccia o no, questa è la legge e questa è la funzione che svolgo. Non me l’ha ordinato il medico, ho scelto di farlo”, ha affermato, rispondendo alla richiesta del capogruppo di Tu@Saronno Massimiliano D’Urso di acquisire un parere scritto del segretario comunale.

Licata ha quindi ricordato che il regolamento non vieta a un consigliere indipendente di presentarsi facendo riferimento alla propria appartenenza politica, mentre disciplina con precisione le prerogative dei gruppi consiliari. E ha risposto anche sui precedenti con qualche stoccata: “Nella precedente consigliatura i consiglieri indipendenti partecipavano alle conferenze dei capigruppo e alle commissioni. Io questa cosa non l’ho mai permessa, non per antipatia verso i consiglieri indipendenti, ma perché il regolamento prevede che chi esce dal proprio gruppo non abbia le prerogative del gruppo consiliare. Io mi attengo pedissequamente a quello che c’è scritto qui”.

Nel video l’intervento integrale del presidente Licata che ha concluso il dibattito in aula.

QUI LA SINTESI DEL DIBATTITO

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