SARONNO – Ultima con soli 2 punti in classifica, l’Az Robur Saronno cerca una occasione di riscatto sabato sera, al palasport di Gravellona Toce, contro i locali della Fulgor Omegna, formazione che con altre condivide il secondo posto in graduatoria. Si gioca per la 8′ giornata del campionato di basket maschile di serie B Nazionale.

“In settimana ci siamo preparati bene, abbiamo analizzato gli errori commessi in passato e ci siamo concentrati su noi stessi – le parole dell’allenatore dei roburini, Stefano Gambaro – Nelle prime sette partite abbiamo raccolto poco rispetto a quanto mostrato in campo. L’Omegna è una squadra completa, non lunghissima ma con giocatori che possono rendersi protagonisti”.

La classifica dopo 7 giornate

Legnano Knights 12 punti, Lumezzane, Gemini Mestre, Capo d’Orlando, Blacks Faenza, Paffoni Fulgor Omegna, Rimadesio Desio, Treviglio e Costa Imola 10, Fulgor Fidenza, Virtus Imola, Rucker San Vendemmiano e Moncada Agrigento 6, Piacenza, Monferrato e Fiorenzuola Bees 4, Az Robur Saronno, Ragusa e Crema 2.

01112024