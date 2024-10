news

LEGNANO – “C’è mancato poco”: l’allenatore Stefano Gambaro dell’Az Robur Saronno è contento della bella prova della sua squadra nel derby del mercoledì sera contro i Legnano Knights, seconda giornata del campionato di basket serie B Nazionale, ma è deluso perchè è mancata la vittoria, il risultato è rimasto in bilico sino all’ultimo secondo.

Incontro decisamente equilibrato, molto combattutto e con una splendida cornice di pubblico, quello che è andato in scena al Palaborsani di via Legnano a Castellanza, che per questa stagione è la “casa” di entrambe le compagini.

Saronno rimanda dunque l’appuntamento con la prima vittoria stagionale ma la squadra pare avere tutte le qualità per giocarsela alla pari anche contro le migliori, come appunto Legnano.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

02102024