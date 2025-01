news

SARONNO – Non si ferma mai il campionato di basket maschile serie B Nazionale, per la matricola Az Robur Saronno, impegnata nella corsa per la salvezza, il prossimo avversario di annuncia molto ostico, si tratta infatti del San Vendemmiano.

L’allenatore saronnese, Stefano Gambaro, si concentra su questo impegno e presenta la prossima partita, prevista oggi in trasferta, nel Veneto. Palla a due in programma infatti domenica 5 gennaio alle 18, prima del 2025, ultima del girone d’andata. Per i biancazzuri, un match sicuramente molto complicato ma l’obiettivo sarà sicuramente di provare a vincere per compiere un ulteriore passo avanti in graduatoria.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto e video; Stefano Gambaro, allenatore della Az Robur Saronno che partecipa al campionato di basket di serie B Nazionale)

05012025