SARONNO – L’Az Robur Saronno si prepara alla trasferta in Romagna contro l’ambizioso Blacks Faenza, incontro che si gioca domenica pomeriggio dalle 18. Un testa coda da brivido per la formazione biancazzurra che d’altra parte cercherà di vendere cara la pelle, visto che è a caccia di punti salvezza. Si gioca per la 26′ giornata del campionato nazionale di basket serie B.

“Contro Faenza la prima sconfitta in campionato all’andata: ci aveva impressionato la loro esperienza – ricorda l’allenatore saronnese, Stefano Gambaro – E’ un gruppo molto affiatato con anche giovani interessanti. Mi attendo comunque un match diverso, entrambe le squadre sono migliorate. Noi ci siamo allenati al completo, è rientrato anche Beretta. Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto in difesa nel turno prevedente a Fidenza”.

08022025