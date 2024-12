news

SARONNO – Domani in Sicilia sfida salvezza per l’Az Robur Saronno. Per la 16′ giornata del campionato maschile di serie N Nazionale di basket i biancazzurri sono infatti ospiti di un’altra pericolante, la Virtus Ragusa, con la quale condividono il penultimo posto in graduatoria; gara alle 19. Il tutto sciopero dei trasporti permettendo: i saronnesi partono domenica mattina e rientreranno lunedì.

“Affrontiamo una squadra che ha acquisito fiducia, anche grazie ad alcuni arrivi, e che in casa ha sinora sempre fatto vedere le cose migliori – mette in guardia l’allenatore saronnese, Stefano Gambaro – Noi non possiamo che continuare a lavorare cercando di migliorare le nostre criticità”.

Il programma

16′ giornata. Oggi: Costa Imola-Legnano Knights e Crema-Lumezzanese. Domenica: Rucker San Vendemiano-Rimadesio Desio, Fulgor Fidenza-Bakery Piacenza, Fiorenzuola Bees-Gemini Mestre, Virts Imola-Fulgor Omegna, Capo d’Orlando-Treviglio, Monferrato-Energy Agrigento, Blacks Faenza-Pallacanestro Vicenza, Virtus Ragusa-Az Robur Saronno.

Classifica

Treviglio e Legnano Knights 26 punti. Fulgor Omegna, San Vendemmiano e Blacks Faenza 20, Costa Imola e Fulgor Fidenza 18, Lumezzane, Vicenza. Desio e Capo d’Orlando 16, Monferrato, Gemini Mestre e Virtus Imola 14, Energy Agrigento 12, Piacenza 10, Virtus Ragus, Az Saronno e Fiorenzuola Bees 6, Crema 4.

14122024