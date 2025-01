news

CASTELLANZA – Tutto il pubblico del Palaborsani di Castellanza sabato pomeriggio è rimasto col fiato sospeso, nell’anticipo della ventesima giornata (prima di ritorno) del campionato di basket maschile serie B Nazionale: per Piacenza sembrava, ad un certo punto, tutto sin troppo facile ma il finale è stato dei padroni di casa della Az Robur Saronno in grado (quasi) di ribaltare la situazione. Epilogo 75-77 con vittoria dunque degli emiliani, in quello che era considerato come un importante scontro salvezza.

“Purtroppo abbiamo giocato troppo poco al nostro basket…” dice il tecnico saronnese, Stefano Gambaro.

Frai saronnesi in evidenza De Capitani con un bottino di 14 punti personali, meglio di lui Beretta con 18, bene anche Quinti e Negri con 13.

