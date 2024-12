news

RAGUSA – L’allenatore dell’Az Robur Saronno, Stefano Gambaro, commenta l’emozionante vittoria nello scontro salvezza di domenica a Ragusa in Sicilia: “Bravi a reagire dopo un inizio difficile, poi abbiamo rischiato anche di perdere le partita. Ma alla fine abbiamo vinto una gara importantissima. Un successo che ci dà morale, siamo contenti anche se abbiamo sofferto un po’ troppo”.

Colpi di scena ed emozioni a non finire al PalaPadua di Ragusa, dove i padroni di casa della Virtus Kleb hanno ospitato l’Ax Pneumatica Robur Saronno per la sedicesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. Ancora una volta, a trenta secondi dalla fine, situazione di stallo, 87-87 e palla a Ragusa. Saronno, praticamente spalle al muro, difende con energia e riesce a recuperare il possesso della sfera agli sgoccioli, Quinti si fionda dall’altra parte dal campo e riceve il passaggio di Beretta segnando poi il sottomano del +2 a un secondo e poco più dal termine. Timeout Ragusa, disegnata una rimessa per un alley-oop, Simon prova a deviarla nel canestro e ottiene clamorosamente un insperato fallo sul contatto di De Capitani. Il primo libero però esce e il secondo, seppur entri, diventa superfluo. Vince Saronno 89-88. Sono ben più di sette le camicie sudate per ottenere questi due importantissimi punti. Una partita per la Robur che sembrava in discesa, ma poi complice il rientro dei siciliani le cose si sono fatte un po’ più complicate. Vinta, rivinta e vinta ancora. Sicuramente tante emozioni e divertimento per gli spettatori che hanno potuto assistere a un bell’incontro dove entrambe le formazioni hanno dato tutto per superarsi nello scontro diretto. L’ha spuntata Saronno, con grinta, cattiveria e determinazione. E strappa una vittoria pazzesca, in trasferta in Sicilia, nel primo viaggio lungo stagionale, contro una rivale a pari punti in classifica.