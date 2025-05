news

CARONNO PERTUSELLA – L’1-1 esterno nella semifinale playoff di Eccellenza contro la Caronnese non basta alla Rhodense per passare il turno: la stagione degli orange finisce qui ma l’allenatore Roberto Gatti, ex Caronno peraltro, ringrazia i suoi, “che mi hanno insegnato molto in questa annata. Ci siamo sempre allenati la sera e vedere dei ragazzi impegnarsi tanto sul campo, magari dopo una dura giornata di lavoro, è stato per me l’aspetto più graticante di questa stagione”. Sulla partita “peccato, è venuta fuori un po’ di stanchezza ed il pari della Caronnese è stato un po’ un regalo alla mia ex squadra, un gollonzo di quelli che si vedono in tv”.

Caronnese-Rhodense 1-1

CARONNESE (4-3-3): Paloschi; Lofoco (28’ pt Napoli), Galletti, Sorrentino, Dilernia; Savino (21’ st Cerreto), Zibert, Malvestio (21’ st Doumbia); Corno, Cannizzaro (10’ st Romeo), Colombo (44’ st Paltrinieri). A disposizione Vergani, Battistella, Tondi, De Angelis. All. Ferri.

RHODENSE (4-3-3): Catizone; Diouck, Missaglia, Nejmi, Bettoni; Pedergnana (32’ st Calabrò), Augliera, Renner (32’ st Zaina), Scapuzzi (27’ st Milani), Orlandi, Urso. A disposizione Mantovani, Torri, Bentivegna, Mercurio, Fedeli, Bonacina. All. Gatti.

Arbitro: Semeraro di Monza (Sanneris di Mantova e Ravelli di Bergamo).

Marcatori: 12’ pt Renner (Rh), 25’ st Corno (Ca).

Note – Spettatori 400. Angoli 2-2. Ammoniti Lofoco, Corno, Missaglia, Augliera, Urso. Recupero 3-5.

