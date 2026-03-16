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GERENZANO – Il gazebo della Lega per il “sì” al referendum ha sfidato il freddo della mattina di domenica 15 marzo, portando in piazza militanti e sostenitori impegnati a incontrare i cittadini e distribuire materiale informativo. L’iniziativa si è svolta nel centro del paese e ha visto anche la presenza del senatore Stefano Candiani.

Secondo gli organizzatori la partecipazione è stata positiva nonostante il maltempo. Tra i promotori dell’iniziativa la portavoce cittadina della Lega Pier Angela Vanzulli, che ha commentato l’andamento dell’appuntamento.

“Come segretario della Lega di Gerenzano con tutti i sostenitori siamo veramente contenti di come si è svolta la nostra uscita con il gazebo di domenica 15 marzo. Abbiamo affrontato un freddo notevole, ma il vento del Nord ci ha portato la gradita presenza dell’onorevole Stefano Candiani che per Gerenzano c’è sempre” ha dichiarato Vanzulli.

Nel suo intervento il segretario cittadino ha anche ricordato la collaborazione con Candiani durante gli anni dell’amministrazione comunale. “Ricordo ancora quando eravamo in amministrazione comunale quanti interventi ha fatto per permetterci di dare servizi ai nostri concittadini, quando era necessario che ci fosse un intervento superiore per dipanare molte pratiche complesse”.

Durante la mattinata Gerenzano è comparsa anche in un collegamento televisivo nazionale. Gerenzano è stato protagonista di un servizio del Tg5 proprio grazie all’intervista realizzata a Candiani sul referendum.

“C’è stato spazio per l’intervento di Candiani per votare sì al referendum. E come ha detto ad ognuno di noi ha rimarcato “Il tuo voto ci fa vincere” ha concluso Vanzulli.

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