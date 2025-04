news

GERENZANO – Una comunicazione diretta ai cittadini coinvolti, per chiarire la vicenda legata alla modifica del codice fiscale che riguarda alcune persone nate tra il 1928 e il 1950. È quella che la sindaca di Gerenzano, Stefania Castagnoli, ha voluto fare con un videomessaggio pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune.

Il tema, come spiegato dalla prima cittadina, riguarda un aggiornamento obbligatorio dei dati anagrafici resosi necessario dopo l’attivazione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Npr), che ha portato alla modifica del codice fiscale per i cittadini nati nel periodo in cui Gerenzano era frazione di Saronno.

Nel lungo intervento, Stefania Castagnoli ha ripercorso l’intera vicenda, spiegando le motivazioni tecniche e normative che hanno portato a questo cambiamento e illustrando i passaggi intrapresi dall’amministrazione comunale per tutelare i cittadini coinvolti, a partire dal confronto con gli uffici comunali, passando per l’interlocuzione con l’Anusca (Associazione nazionale ufficiali di stato civile e anagrafe) e l’Agenzia delle Entrate, fino all’apertura di un dialogo con il Ministero dell’Interno.

La sindaca ha inoltre annunciato che, per chi possiede immobili nella provincia di Varese, l’amministrazione ha trasmesso l’elenco dei cittadini coinvolti all’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad aggiornare in automatico i codici fiscali nella banca dati catastale, senza bisogno di ulteriori adempimenti da parte degli interessati.

L’obiettivo resta quello di ottenere una soluzione definitiva che possa evitare la modifica del codice fiscale per chi non ha ancora rinnovato la carta d’identità. Nel frattempo, la sindaca ha ribadito la propria disponibilità a fornire assistenza ai cittadini coinvolti.

Di seguito il testo integrale dell’intervento della sindaca Stefania Castagnoli:

Buongiorno a tutti, cari concittadini e care concittadine, ritengo doveroso informarvi in modo dettagliato e trasparente sulla complessa vicenda che ha coinvolto numerosi cittadini nati tra il 1928 e il 1950, i quali si sono trovati loro malgrado a dover affrontare il disagio legato alla modifica del Codice Fiscale. Come tutti sapete nel periodo compreso tra il 1928 e il 1950 il Comune di Gerenzano era stato aggregato a Saronno e di conseguenza non esisteva come entità amministrativa autonoma, per questo motivo nella Npr che è l’anagrafe nazionale della popolazione residente che è stata attivata in forma digitale non risultava registrato come luogo di nascita, tuttavia negli atti di nascita e nei documenti ufficiali redatti fino a quel momento sia manualmente che attraverso software locali era indicato come luogo di nascita il Comune di Gerenzano o Saronno Frazione Gerenzano, però facciamo un passo indietro, nel 2005 viene istituita la Npr quindi l’anagrafe nazionale e solo con decreto 109 nel 2013 vengono definite le modalità di attuazione di questo sistema. Il processo di migrazione dei comuni nella Rpr è partito nel 2016 e si è concluso nel 2022 quando tutti i comuni italiani hanno completato il passaggio alla banca dati nazionale tra cui anche il Comune di Gerenzano che l’ha completata nel 2021.

A seguito quindi del passaggio alla Npr tutti i dati anagrafici non corretti hanno visto la necessità di un aggiornamento, la cosiddetta bonifica dei dati anagrafici, tra cui quelli relativi al Comune di nascita per i nati a Gerenzano nel periodo tra il 1928 e il 1950. Nel primo anno di operatività per il Comune di Gerenzano dell’anagrafe nazionale, parliamo dell’anno 2021, sono stati aggiornati i dati del Comune di nascita per 29 cittadini, mentre l’anno successivo nel 2022 i dati aggiornati hanno riguardato 41 cittadini. E’ bene ricordare che la carta di identità elettronica che è stata introdotta con la Npr riporta anche il codice fiscale, cosa che naturalmente non avveniva per la carta d’identità cartacea, e l’allineamento quindi dei dati della carta d’identità con i dati della tessera sanitaria è diventato automatico ed integrato.

In questi primi due anni in cui si è proceduto ad aggiornare i dati anagrafici e i codici fiscali non sono state sollevate eccezioni da parte dei cittadini coinvolti, probabilmente per il fatto che in questi anni eravamo ancora in piena pandemia da Covid. Si tenga conto anche che in quegli anni tutti i documenti di identità, anche se in scadenza, sono stati prorogati nella loro validità, per cui si è registrato un minor numero di rinnovi. Nel corso dell’anno 2023, e con precisione nel mese di giugno, mi è pervenuta la prima segnalazione da parte di un cittadino, relativa proprio alla variazione del suo codice fiscale e alla conseguente problematica che tale fatto genera.

Dopo aver consultato gli uffici competenti che hanno relazionato che tale modifica fosse un obbligo di legge, derivante proprio dall’attivazione della Npr, ho risposto al cittadino che si trattava di un adeguamento obbligatorio e inevitabile, quindi al di fuori delle competenze dell’amministrazione comunale, intesa come parte politica, sindaco e assessori. Preciso anche che nessun cittadino a cui è stato modificato il codice fiscale ha segnalato problemi nell’accredito della pensione, una notizia che è stata diffusa e ha aumentato la polemica e la preoccupazione di tutti i cittadini. Tuttavia nel marzo del 2024, grazie alla segnalazione di due altri cittadini, sono venuta conoscenza del fatto che alcuni comuni limitrofi, pur trovandosi nella nostra stessa situazione, non avevano proceduto alla modifica dei codici fiscali dei loro residenti.

Di fronte a questa apparente discrepanza e all’inamovibilità degli uffici comunali che ribadivano l’obbligatorietà dell’adeguamento nel rispetto delle disposizioni normative, ho ritenuto necessario approfondire ulteriormente la questione. Per questo motivo, nel maggio 2024, ho chiesto che venisse presentato un quesito ufficiale ad Anusca l’Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile di Anagrafe ed è l’organo di riferimento per la corretta applicazione delle normative anagrafiche.

La risposta ottenuta da Anusca, purtroppo, ha confermato che la procedura corretta consiste nell’allineare le registrazioni anagrafiche con la conseguente modifica del codice fiscale. Non soddisfatta di questa risposta e anche consapevole del disagio che tale situazione avrebbe continuato a creare ai cittadini, ho deciso di contattare direttamente l’Agenzia delle Entrate a Roma e grazie a questo confronto sono riuscita a ottenere un’importante soluzione temporanea, cioè la produzione di un certificato di univocità che attesta ufficialmente la corrispondenza tra il vecchio e il nuovo codice fiscale per ogni cittadino interessato. Questo documento è fondamentale perché dimostra che, nonostante il cambio formale del codice fiscale, la persona rimane la medesima e i suoi dati restano validi agli occhi delle istituzioni pubbliche.

Determinata a trovare una soluzione definitiva, ho quindi avviato un ulteriore confronto con il Ministero dell’Interno, a cui ho inviato un quesito ufficiale chiedendo esplicitamente se vi fosse la possibilità di evitare la modifica del codice fiscale per i cittadini nati nel periodo in cui Gerenzano risultava essere frazione del Comune di Saronno. Ad oggi purtroppo non ho ancora ricevuto una risposta scritta da parte del Ministero, ma continuerò ad insistere affinché venga trovata una soluzione equa e che tenga conto delle difficoltà riscontrate dei nostri cittadini. Nel frattempo i costanti rapporti con l’Agenzia delle Entrate hanno permesso di individuare una modalità concreta per alleviare i disagi dei cittadini proprietari di immobili nella provincia di Varese.

Infatti l’Amministrazione Comunale ha trasmesso direttamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei cittadini coinvolti, a cui è già stato cambiato il codice fiscale, che si occuperà di aggiornare in modo automatico i nuovi codici fiscali presso la Banca Dati del Catasto, senza alcun ulteriore adempimento da parte dei cittadini. Ecco, l’aggiornamento automatico del Codice fiscale nella Banca Dati Catastale riguarderà solo gli immobili iscritti nel registro della provincia di Varese e non per gli immobili di proprietà in province diverse da quelle di residenza. Quindi io devo dirvi che questa vicenda ha richiesto e continua a richiedere un grande impegno, ma posso assicurarvi che non ho mai smesso di lavorare con determinazione per tutelare i diritti dei cittadini di Gerenzano, cercando delle soluzioni pratiche e percorribili per ridurre al minimo i disagi, fin dal 2023.

Comprendo perfettamente le difficoltà che questa situazione ha generato, soprattutto per le persone più anziane e per chi si è trovato ad affrontare lungaggini burocratiche inattese, costi imprevisti e anche preoccupazioni. Il mio obiettivo resta quello di ottenere, grazie al dialogo che continuo a avere con il Ministero, la possibilità di non procedere alla modifica dei codici fiscali per i cittadini che sono coinvolti e a cui non è ancora scaduto il documento d’identità, consentendo così di risolvere questa problematica alla radice. Faccio adesso un appello a tutti i cittadini coinvolti in questa vicenda, vi invito a contattarmi direttamente per qualsiasi necessità o chiarimento, così come alcuni hanno già fatto.

Sono consapevole dei disagi che questa situazione ha creato e resto a disposizione per offrire supporto e trovare insieme le migliori soluzioni possibili. Vi assicuro che continuerò a seguire la questione con la massima attenzione e vi terrò aggiornati sugli sviluppi futuri. Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.

