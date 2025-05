news

GERENZANO – «Sono ripartiti i lavori per la realizzazione della fognatura nelle vie Moneta e Rovello a Gerenzano. Terminata la prima parte nel 2024, il cantiere è stato poi sospeso in attesa delle autorizzazioni della società Autostrade, necessarie per completare l’ultimo tratto, proprio a ridosso della A9». Lo annuncia Federico Scolozzi, responsabile di Alfa srl, società che gestisce il servizio idrico sul terrotorio.

Il termine dell’intervento è previsto entro fine giugno, salvo condizioni meteo avverse. L’opera consentirà agli abitanti della zona di usufruire finalmente della rete fognaria, grazie alla posa di 1.175 metri di tubazioni.

Il cantiere è stato particolarmente complesso dal punto di vista tecnico: per attraversare autostrada e ferrovia, è stata utilizzata la tecnologia Toc (Trivellazione orizzontale controllata), con la realizzazione di tunnel sotterranei attraverso due scavi di accesso.

In ciascuna delle due vie sono previsti tratti di fognatura a gravità, in pressione e una stazione di sollevamento. In totale, si tratta di 545 metri in via Moneta e 630 in via Rovello, per un investimento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro.

