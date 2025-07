SOLARO – Una grandinata improvvisa ha interessato il centro cittadino oggi, giovedì 3 luglio, poco dopo le 18. L’evento, durato circa dieci minuti, si è contraddistinto per la grande intensità della pioggia, accompagnata da forti raffiche di vento e da chicchi di grandine.

Tra pioggia, grandine e vento la visibilità è stata decisamente ridotta tanto da fermare il traffico su molte strada cittadina e persino sulla Saronno-Monza.

In centro, il temporale ha colto di sorpresa molti passanti, costringendoli a trovare rapidamente riparo sotto portici e nei negozi. Prima delal grandine tuoni e fulmini si sono stagliati sul cielo nero.

Diversa la situazione nella frazione di Cascina Emanuela, dove non si è verificata alcuna grandinata ma soltanto una pioggia intensa e violenta. Il fenomeno, pur breve, ha destato attenzione per la sua rapidità e per il rumore provocato dai chicchi sul selciato e sulle coperture.

