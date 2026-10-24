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SARONNO – Un grazie pronunciato al microfono, il ricordo di una persona cara, una passione diventata un dono per tutta la città. Sono le storie dei premiati ad aver scandito la consegna della Ciocchina 2026, sabato 24 ottobre nella sala consiliare “Dottore Agostino Vanelli”. Il video ripercorre i momenti della cerimonia, dalle motivazioni delle benemerenze alle parole di chi le ha ricevute.

Ad aprire l’appuntamento è stato l’inno d’Italia cantato dalla giovane saronnese Miriam. La sindaca Ilaria Pagani ha poi richiamato il significato della riconoscenza: riconoscere il tempo, la disponibilità e le competenze che tante persone mettono al servizio degli altri, anche senza visibilità.

Un impegno quotidiano che attraversa la storia di Carlo Legnani, premiato per il contributo alla cultura locale e al volontariato. Voce di Radiorizzonti da trent’anni, ha coltivato il dialetto, la poesia, la fotografia e numerosi legami associativi. Nel suo intervento ha voluto soprattutto ringraziare la radio che lo ha proposto e le realtà nelle quali ha imparato e condiviso esperienze.

Dalla cultura allo sport, la benemerenza agli Hurricane Saronno ha valorizzato il percorso della squadra di baseball per persone con disabilità visiva, arrivata in città nel 2026 e vincitrice della Coppa Italia. La motivazione ne sottolinea il coraggio e la capacità di superare le barriere attraverso lo sport.

La memoria ha accompagnato le altre tre consegne. Per Ivonne Trebbi, la “partigiana Bruna”, sono stati ricordati la Resistenza, l’attività sindacale e parlamentare e il dialogo con le nuove generazioni. I familiari hanno espresso gratitudine anche per la vicinanza che Saronno le aveva dimostrato negli ultimi anni.

Nel ricordo di Franco Turconi sono tornati la cura della terra e l’impegno con Semplice Terra: orti sociali e scolastici diventati luoghi di educazione, incontro e partecipazione. Ritirando il premio, la famiglia ha condiviso il dolore dell’assenza e l’orgoglio per il suo esempio.

Il riconoscimento a Giorgio Cavallari ha celebrato invece la generosità della donazione alla città del patrimonio dedicato a Giuditta Pasta. Una raccolta che continua ad alimentare studi e ricerche sulla storia artistica saronnese.

Autorità militari e religiose, consiglieri e assessori hanno partecipato alla cerimonia, conclusa con il tradizionale omaggio ai dipendenti comunali in pensione e la consegna delle pergamene.

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Saronno ringrazia chi lascia il segno: consegnate le Ciocchine. Le foto e le motivazioni

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