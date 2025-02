news

SOLBIATE ARNO – Meglio di così, impossibile per mister Vito Grieco al debutto sulla panchina della Solbiatese e che questo pomeriggio, nella 5′ di ritorno di Eccellenza, ha battuto 5-1 in casa il Fbc Saronno: “Tre punti importanti, anche se il risultato è sinceramente largo. Ma complimenti a tutta la squadra: pronti via, ci siamo trovati in svantaggi ma poi ci siamo meritato il successo”.

Sul ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Solbiatese-Fbc Saronno 5-1

SOLBIATESE (4-4-2) Cavalleri; Monti, Gabrielli, Lonardi L. (45’ st Mongelli), Manfrè; Galli, Riceputi (40’ st Lonardi D.), Laraia (44’ st Giamberini), Cocuz; Torraca (21’ st Silla), Martinez (32’ st Mondoni). A disposizione Seitaj, Merzario, Finoli, Scapinello. All. Grieco.

FBC SARONNO (4-3-2-1) Tucci; Alletto (44’ st Ciceri), Bello, Fasoli, Ruschena (26’ st Ferrari); Brennici (1’ st Sironi), Ortolani, Papasodaro (26’ st Pandini); Locati, Schingo (1’ st Pedrocchi); Mammetti. A disposizione Cataldi, Cabezas, Mazzone, Cherubini. All. Roncari.

Arbitro Fede di Rossano (Pedrinazzi di Legnano e Ravelli di Bergamo).

Marcatori 11’ pt Schingo (S), 14’ pt Torraca (So), 28’ pt Martinez (So), 4’ st Manfrè (So), 13’ st Laraia (So), 43’ st Galli (So).

Note – Spettatori 300. Angoli 5-5 Solbiatese. Ammoniti Sironi, Riceputi. Espulso al 36’ st l’allenatore saronnese Roncari. Recupero 1-4.

Risultati

22′ giornata. Sabato: Pavia-Caronnese 1-1. Domenica: Base 96 Seveso-Cinisello 2-0, Casteggio-Rhodense 1-2, Ispra-Vergiatese 1-2, Lentatese-Legnano 0-1, Mariano-Meda 2-1, Sestese-Sedriano 6-0, Solbiatese-Fbc Saronno 5-1, Ardor Lazzate-Robbio Libertas 3-0.

Classifica

Mariano 49 punti, Pavia e Solbiatese 47, Rhodense 46, Ardor Lazzate e Caronnese 44, Fbc Saronno 35, Sestese 28, Vergiatese e Sedriano 25, Cinisello 24, Lentatese 23, Legnano e Meda 22, Casteggio 21, Ispra 18, Base 96 Seveso 13, Robbio Libertas 12.

