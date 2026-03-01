news

SARONNO – Trent’anni di presenza e un rapporto che nel tempo si è rafforzato, superando differenze politiche e cambiamenti amministrativi. È uno dei passaggi più significativi dell’intervento di Latif Chridi, portavoce del Centro islamico, durante il settimo Iftar che si è tenuto sabato 28 febbraio dedicato ai temi dell’apertura, della trasparenza, della condivisione e dell’integrazione.

Nel suo discorso Chridi ha voluto soffermarsi in particolare sul legame costruito con la città e con la comunità locale, sottolineando la continuità del dialogo istituzionale nel corso degli anni. “Oltre i trent’anni accorre la nostra comunità. In questi trent’anni si sono alternati amministratori con movimenti diversi, ma i dialoghi rispetto ai diritti istituzionali non sono mai mancati. Questo vuol dire che la convivenza è più forte delle differenze politiche.”

Un passaggio che ha ribadito la volontà di proseguire su una strada di collaborazione e presenza attiva sul territorio. “Continueremo a lavorare per essere una presenza positiva, costruttiva per tutte le città e per tutte le età.”

L’intervento, incentrato sul valore del dialogo e della crescita condivisa, è stato accolto con un lungo applauso da parte dei presenti, segno di apprezzamento per il percorso raccontato e per il messaggio di collaborazione rivolto alla comunità saronnese.

