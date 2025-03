news

SARONNO – Tra gli interventi più significativi della sesta edizione dell’iftar organizzato dal centro islamico di Saronno, ha spiccato quello dell’imam Najib Al Bared, che ha rivolto un caloroso benvenuto agli ospiti della comunità saronnese.

“Benvenuti e benvenute ai nostri compagni italiani nella loro seconda casa, qui al Centro Islamico di Saronno. Questa è una giornata di condivisione, un momento in cui stiamo insieme. Ed è grande l’attesa, che ogni anno si rinnova, di ritrovarsi assieme in quella che è la vostra seconda casa. Sappiamo che per tutto l’anno attendete questi incontri con noi, così come noi li attendiamo con voi. Lo facciamo come due persone che si cercano e si aspettano reciprocamente. Ma sappiate che, prima ancora di aprire le porte e i cancelli, vi apriamo i nostri cuori.”

L’intervento è proseguito ricordando come oltre alla condivisione sia importante la cooperazione “perchè viaggiamo sulla stessa barca ed è importante che si lavori tutti insieme per proseguire sulla giusta rotta senza crea falle che la facciano affondare”.

