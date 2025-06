news

LAZZATE – Una serata da standing ovation quella di sabato 7 giugno in piazza dei Lazzatesi, dove oltre 500 spettatori hanno gremito ogni angolo disponibile per assistere all’esecuzione de “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini. Un evento di altissimo livello artistico che ha trasformato il cuore del borgo in un teatro sotto le stelle, regalando emozioni e bellezza.

Lo spettacolo ha bissato il successo dello scorso anno, quando la stessa piazza si era riempita per accogliere La Traviata, confermando la forza di una proposta culturale capace di coinvolgere e appassionare.

Sul palco, il Corpo Musicale Santa Cecilia di Lazzate, con la partecipazione del Coro Operistico Lombardo, ha dato vita a uno spettacolo travolgente, grazie anche alla direzione del maestro Andrea Colzani. Protagonisti applauditi: Nozomi Yoshida (Rosina), Antonio Signorello (Conte d’Almaviva), Giorgio Valerio (Figaro), Akihiro Shiraishi (Bartolo), Emil Abdullaiev (Basilio) e Alice Farella Monti come voce narrante. Regia e costumi sono stati curati con eleganza da Elena D’Angelo. L’arrangiamento musicale porta la firma del maestro L. Pusceddu.

Un successo pieno, certificato dal “tutto esaurito” e da un pubblico attento, partecipe e generoso negli applausi. Presenti numerose autorità: i sindaci e assessori dei comuni di Cogliate e Misinto, e il presidente della Provincia di Monza e Brianza nonché sindaco di Meda, Luca Santambrogio, che ha partecipato con entusiasmo alla serata.

Ad aprire l’evento è stato il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, che nel suo saluto ha ringraziato il Corpo Musicale, le associazioni locali e tutti i volontari che rendono possibile vivere appuntamenti come questo. “Mi sento fortunato non solo come sindaco, ma anche come cittadino di Lazzate – ha detto Monti – perché possiamo vivere serate straordinarie come questa, con 500 persone paganti che dimostrano quanto la cultura possa unire e coinvolgere.” Uno spettacolo che resterà nella memoria collettiva.

guarda tutte le foto 11



Opera sotto le stelle: il Barbiere di Siviglia incanta Lazzate – le foto

