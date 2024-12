news

LEGNANO – Nel dopo partita del derby Legnano-Fbc Saronno (2-2) parola al giocatore saronnese Riccardo Vaglio, autore di una bella rete: “Ho trovato un altro gol ma c’è troppo rammarico per non avere portato a casa i tre punti che cercavamo. Il pari non è stato il risultato che avremmo voluto, ora la classifica si allunga un po’. Continueremo a provarci!”

Legnano-Fbc Saronno 2-2

LEGNANO: (4-3-3) Cirenei; Pagani, Vallario, Hasanaj, Veroni; Cozzi, Barbui, Mezzanzanica; La Torre, Marrulli (36’ st Brugni), Femminò (49’ st Ferulli). A disposizione Quintiero, Diatta, Khlifi, Vidhi, Cesarini Sforza, Dilernia, Mathieu. All. Porro.

FBC SARONNO: (4-5-2) Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli; Rudi (35’ pt Favilla), Vaglio (42’ st Pontiggia), Pedrocchi, Ferrari, Brennici (36’ st Ciceri); Mammetti, Locati (32’ st De Vicenzi). A disposizione Gargarella, Sironi, Cabezas, Marangoni, Lanzarotti. All. Roncari.

Arbitro: Fumagalli di Como (Lo Monaco di Como e Marini di Brescia).

Marcatori: 30’ pt Vaglio (S), 13’ st Favilla (S), 21’ st La Torre (L), 33’ Hasanaj (L).

Note – Spettatori 150. Angoli 3-3. Ammoniti Hasanaj, Pedrocchi, La Torre, De Vincenzi. Ammoniti l’allenatore di casa Porro. Recupero 1-4.

