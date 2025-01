news

SARONNO – E’ stato il falò di Sant’Antonio a scaldare la notte di venerdì 17 gennaio a Saronno. Le temperatura decisamente basse non hanno scoraggiato i saronnesi dal partecipare al gran finale della settimana di eventi organizzata dal gruppo di volontari che fa riferimento alla Sacra Famiglia.

Tante le famiglie presenti che si sono concessi un’inizio serata al borgo prima di spostarsi per assistere all’accensione.

E proprio nell’oratorio si è tenuto il grande falò realizzata con una pira in legna con in cima i desideri, le preghiere e gli auspiti dei saronnesi per il nuovo anno. La serata si è aperta con la presentazione della scultura dedicata al Santo realizzata dall’artista Angelo Zilio.

Protagonista dell’accensione di volontari accolti dall’applauso dei presenti e dalle autorità presenti tra cui il vicesindaco Laura Succi, l’assessore Ilaria Pagani e i consiglieri Gianpietro Guaglianone, Mauro Rotondi, Mattia Cattaneo e Francesco Licata, E poi il falò, accesso alle 21,15, che ha scaldato e dato appuntamento a tutti l’anno prossimo.

