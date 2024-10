news

SARONNO – Sensazione strana per mister Danilo Tricarico, ex tecnico del Fbc Saronno, tornato sabato sera nella città degli amaretti da avversario, alla guida della Solbiatese. Match di vertice per la quarta giornata d’Eccellenza, con vittoria degli ospiti per 3-2. “Mi è piaciuta la prova della mia squadra, vincere a Saronno non è facile e gli avversari si sono dimostrati una ottima formazione”.

Da parte di Tricarico il grazie a pubblico e dirigenti del Fbc Saronno, “che mi hanno dimostrato un grande affetto. Li ricambio, e resterò per sempre un tifoso del Saronno”.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Fbc Saronno-Solbiatese 2-3

FBC SARONNO (4-3-3): Barlocco; Ortolani, Fasoli, Bello (1’ st Pandini), D’Addesio; Pecis Alb. (7’ st Cabezas), Pedrocchi (32’ st Sardo), Siviero (1’ st Alvitrez); Vaglio, Mammetti (20’ st Locati), Pontiggia. A disposizione Gargarella, Favilla, Ciceri, Gatti. All. Varaldi.

SOLBIATESE (3-4-1-2): Cavalleri; Gabrielli, Puka, Lorusso; Lonardi L., Minuzzi, Cocuz, Riceputi (33’ st Manfrè); Baldan (18’ st Laraia); Sylla (23’ st Torraca), Martinez (43’ st Mondoni). A disposizione Seitaj, Lonardi D., Giamberini, Gnocchi, Finoli. All. Tricarico.

Arbitro Testa di Bergamo (Caccia di Bergamo e Bergamaschi di Bergamo).

Marcatori: 10’ pt Martinez (So), 15’ pt Pedrocchi (Sa), 30’ pt Martinez (So), 30’ st Torraca (So), 32’ st Locati (Sa).

