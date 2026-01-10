news

SARONNO – Pubblico numeroso, entusiasta e incurante del freddo ha seguito il Palo della Cuccagna nel tardo pomeriggio di sabato 10 gennaio, trasformando l’appuntamento in uno dei momenti più partecipati della rievocazione di Sant’Antonio. A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva è stato il tramonto, con le luci che iniziavano ad accendersi mentre il cielo si colorava di sfumature calde, creando uno scenario particolarmente apprezzato da grandi e piccoli.

L’evento si è svolto alle 17, quando è iniziata la tradizionale sfida sul palo cosparso di grasso. Cinque le squadre in gara: “5 cicloni”, “Quater matt”, “Piccolo gang”, “I Molotov” e “Con la scala vinciamo noi”. Applausi, incitamenti e risate hanno accompagnato ogni tentativo, con il pubblico coinvolto e partecipe fino all’ultimo.

A conquistare la vittoria nella terza edizione del Palo della Cuccagna è stata la squadra dei “5 cicloni”, che ha raggiunto la cima in soli 58 secondi, tra l’ovazione generale. Un risultato che ha chiuso la sfida tra sorrisi e commenti divertiti, confermando il Palo della Cuccagna come uno degli appuntamenti più attesi e amati della festa di Sant’Antonio, capace di unire tradizione, gioco e comunità anche nelle giornate più fredde.

QUI LA FOTOGALLERY DELLA PRIMA GIORNATA

