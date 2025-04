news

SARONNO – Vespe colorate, moto d’epoca, modelli unici e rombi di motori hanno attraversato il centro cittadino domenica 6 aprile in occasione della tradizionale motobenedizione. Un momento atteso dagli appassionati, che ha visto la partecipazione di oltre 90 motociclisti provenienti da tutto il territorio.

Dopo la messa celebrata alle 10 nella chiesa prepositurale e la benedizione impartita singolarmente a ogni moto, i partecipanti si sono messi in marcia per il consueto giro cittadino. Una sfilata spettacolare, aperta dal rombo delle storiche e seguita da decine di mezzi moderni e d’epoca.

Nel video che proponiamo è possibile rivivere l’intera sfilata: dalla partenza davanti alla chiesa fino al passaggio nelle vie di Saronno. Tra i mezzi più ammirati, una Harley Davidson Flat Head del 1944 ex Marina militare americana, una Moto Guzzi Aerone del 1949, la Ducati Panigale, oltre a numerose Harley Davidson, Guzzi California, Kawasaki, Yamaha e Vespe di ogni colore.

