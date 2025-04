news

SARONNO – È Alessandro Varotto di Saronno Sicura l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che dà voce ai protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Nato a Saronno nel 1994, Alessandro Varotto lavora nel settore assicurativo, dove si occupa di analisi, mitigazione e copertura del rischio per clienti nazionali e internazionali. Una professione che richiede precisione, metodo e responsabilità – qualità che intende portare anche nel suo impegno politico con la lista civica Saronno Sicura.

Ha scelto di candidarsi perché, dice “sono sinceramente stanco di vedere la mia città governata da politicanti o da chi segue il vento”. Ritiene che manchi un vero contatto con i cittadini e una reale analisi dei bisogni di Saronno. “È ora di mettere alla prova dei professionisti”, afferma con decisione.

Di Saronno apprezza soprattutto le potenzialità inespresse: “Siamo al centro di quattro province: Milano, Varese, Monza, Como. È una posizione strategica, che potrebbe trasformarci in una città universitaria e attrattiva per i giovani”. A colpirlo, più di tutto, è ciò che la città potrebbe diventare se valorizzata davvero: “Siamo seduti su una miniera d’oro che nessuno sfrutta”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid, oggi tornata con una nuova edizione per le elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi e senza filtri per conoscere i candidati in un clima informale e diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le video-interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre gli incontri è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

🎥 Tutti i video già pubblicati sono disponibili al tag Il tempo di un caffè 25 e saranno aggiornati ogni giorno.

📣 Sei un candidato e vuoi partecipare? Scrivici su WhatsApp o chiamaci al 349 6068062.

📲 Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → Canale Whatsapp ilSaronno