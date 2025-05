news

SARONNO – È Ambrogio Mantegazza di Insieme per Crescere l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Saronnese da 28 anni, cresciuto nel quartiere Regina Pacis, Mantegazza ha scelto come “quartiere d’adozione” la zona Matteotti, dove crede ci siano grandi opportunità di riqualificazione. Professionista nel settore della comunicazione a Milano, è attivo in politica da cinque anni con Azione, dove ricopre ruoli a livello provinciale e regionale.

“La nostra lista civica Insieme per Crescere nasce proprio per superare gli steccati dei partiti – spiega –. È un progetto che unisce competenze, esperienze e persone della società civile”. Tra le priorità individuate: il rilancio dell’ex Isotta Fraschini, una risposta concreta al tema della sicurezza, e una soluzione per il traffico nel centro città. “Abbiamo bisogno di deviare i flussi veicolari sulle tangenziali esterne – dice –. Serve una visione strategica che manca da anni”.

Una visione che, secondo Mantegazza, è racchiusa nella candidatura a sindaca di Ilaria Pagani: “È l’unica ad avere un progetto credibile per la Saronno dei prossimi 10-20 anni, non solo dei prossimi cinque”.

Guardando alla Saronno di oggi, Ambrogio ne riconosce le potenzialità, a partire dalla posizione strategica. “Siamo a venti chilometri da Milano e in pieno perimetro della città metropolitana, che è in grande espansione. Saronno deve decidere cosa vuole diventare: restare marginale o accogliere nuove famiglie, imprese, cittadini. Io voglio lavorare per la seconda strada”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.