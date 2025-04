news

SARONNO – È Andrea Lava, candidato con la lista civica Idea Futuro, l’ospite del giorno della rubrica “Il tempo di un caffè con ilSaronno”, lo spazio quotidiano che accompagna la campagna elettorale verso le amministrative 2025.

Tra una domanda e un sorso di caffè, Lava si è raccontato ai nostri microfoni in modo diretto e autentico. Tecnico nel settore edilizio e prossimo alla laurea in ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, ha scelto di candidarsi perché da sempre appassionato di politica locale. “Ho sempre seguito i consigli comunali – ha spiegato – e ora sento che è il momento giusto per mettermi in gioco e trasmettere i miei valori”.

Il suo impegno con Idea Futuro nasce proprio dal desiderio di dare voce ai giovani e contribuire attivamente alla crescita della città. “Non voglio pormi limiti: vorrei parlare ai ragazzi, ma anche a tutte le persone che vogliono un cambiamento”.

Andrea Lava ha anche raccontato il suo legame con Saronno, dove non è nato ma che considera casa. “Mi sono trasferito qui per motivi familiari e ho vissuto momenti importanti della mia vita. Il centro, la storia, l’atmosfera… per me Saronno è sempre stata una piccola Milano. Ho lavorato in diversi bar, ho conosciuto tante persone che mi hanno accolto e fatto sentire parte della comunità. Questo per me vale tanto”.

“Il tempo di un caffè” è il format di video interviste nato durante la pandemia nel 2020 e tornato per raccontare in modo diretto e informale i volti della politica locale. A condurre gli incontri è la direttrice di ilSaronno, Sara Giudici, che gira per i bar della città armata di microfono, cavalletto e curiosità.

