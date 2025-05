news

SARONNO – È Andrea Preti di Saronno Civica l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale nella città degli amaretti.

Sessantuno anni, sposato e padre di due figli, Preti non è originario di Saronno, ma l’ha scelta come casa da adulto insieme alla moglie. Una scelta consapevole, legata alla presenza di servizi educativi di qualità, alla posizione strategica per chi lavora a Milano e alla possibilità di restare vicino alle famiglie d’origine. “Non per avere aiuto con i figli – spiega – ma per esserci, quando sono i nonni ad avere bisogno”.

Alla seconda candidatura con Saronno Civica, Preti rinnova il suo sostegno ad Augusto Airoldi. “In lui ho trovato correttezza, integrità e una vera attenzione per la città. In questi anni abbiamo lavorato per rilanciare Saronno, anche attraverso il distretto urbano del commercio, un progetto che ha unito Comune e commercianti per far ripartire l’economia locale dopo il Covid”, racconta.

A conquistarlo è stata soprattutto l’identità viva della città. “Saronno non è un dormitorio, ma un luogo con una sua anima culturale. Amo la storia antica e qui ci sono veri tesori: il santuario, San Francesco, piazza Libertà… luoghi che arricchiscono e rendono speciale la quotidianità”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

