SARONNO – È Andrea Rizzi di Saronno Civica l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con ilSaronno, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti della campagna elettorale in corso nella città degli amaretti.

Saronnese doc, cresciuto in via Filippo Reina, Rizzi è un volto noto della comunità cittadina. Ha 62 anni, è sposato, padre di tre figli e lavora da oltre 35 anni come informatore per una multinazionale farmaceutica. La sua è una storia di impegno e radicamento, maturata attraverso una lunga esperienza nel volontariato, dal centro giovanile Monsignor Ronchi alla Robur Calcio.

“La politica attiva non mi aveva mai coinvolto direttamente – racconta – ma cinque anni fa ho scoperto Saronno Civica e ho iniziato a seguire da vicino il lavoro dell’amministrazione guidata da Augusto Airoldi. Mi sono appassionato, ho visto tante cose concrete realizzate e ora ho deciso di dare una mano candidandomi”.

Rizzi elenca con entusiasmo le trasformazioni viste in città: dalla pista ciclabile sul confine con Caronno al rinnovato quartiere Matteotti, dal parco dopo il Santuario al progetto della nuova scuola Rodari. “Finalmente impianti sportivi a norma, spazi pubblici riqualificati e un utilizzo intelligente dei bandi. Basta fare un giro per Saronno per vedere quanto è stato fatto”.

Quando gli si chiede cosa ami di più della città, la risposta è netta: “Tutto. Sono innamorato di Saronno. È comoda, accogliente, si sta bene e c’è tutto quello che serve. Lo slogan scelto da Augusto mi rappresenta: anch’io sono innamorato di questa città”.

Il tempo di un caffè è la rubrica video di ilSaronno nata nel 2020 in piena emergenza Covid e tornata oggi con una nuova edizione in vista delle elezioni 2025. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere i candidati in un clima diretto. Non solo aspiranti sindaci, ma anche consiglieri comunali, indipendenti, giovani alla prima esperienza e volti noti della politica locale. Le interviste durano al massimo 4 minuti e vengono pubblicate su ilSaronno, Facebook e YouTube. A condurre è la direttrice Sara Giudici, che gira i bar della città con microfono, cavalletto e tanta curiosità.

